超夢幻南瓜隧道，連「睡美人」也羨慕！由新北市政府農業局輔導淡水區農會所推出「青春山海線 淡水好七淘」休閒農業體驗遊程，一次帶領民眾走訪在地有機休閒農場、幾米主題公園，以及淡水初夏限定的「彩虹南瓜隧道」等熱門農業旅遊景點。

熱門農遊景點-淡水南瓜彩虹隧道。（新北市農業局提供）

其中位於淡水區屯山里的南瓜隧道是淡水人最愛的拍照秘境之一，今年南瓜隧道在五月底前開放民眾免費參觀，邀請您一起來淡水吃當季、玩當地！

色彩繽紛的南瓜視覺饗宴。（新北市農業局提供）

淡水區農會總幹事高忠指出，由淡水區農會輔導種植的南瓜隧道已經持續六年時間，今年特別拓展隧道規模，高度增加1.5米，也在隧道內設置桌椅提供休憩地方，參觀民眾可站在五座總長度200米的南瓜隧道內感受涼風徐徐、綠意環繞的愜意。走進南瓜隧道就像走進南瓜博覽會，有橙黃、墨綠、灰綠、磚紅色等不同品種型態的南瓜，也讓所有粉絲朋友們一次看個過癮。

農業局表示，精彩的農業體驗遊程除淡水當季必遊的彩虹南瓜隧道外，還搭配最新啟用的淡海輕軌暢遊淡水，並跟著有機小農一起體驗蔬果採收，感受從產地到餐桌的新鮮。

淡水區屯山里的南瓜隧道是拍照打卡秘境之一。（新北市農業局提供）

搭配休閒農場推出的南瓜風味餐點、農園DIY課程，自由選擇南瓜圓、南瓜饅頭、南瓜布丁等多項與南瓜相關的體驗活動，一次滿足好吃、好看、好玩的豐富內容。本次活動採團體報名，您只要滿20人或40人即可報名，費用為20人團體每人800元、40人團體每人700元，體驗遊程即日起開放報名，活動期間自5月20日至6月9日，報名請洽淡水區農會推廣部26202290分機146。

(中時電子報)