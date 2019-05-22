台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員鍾承勳，日前9時30分許接獲民眾報案，指稱工業區37路上有1位迷途的老嫗在路口徘徊，不知道回家的路，需警方到場協助。員警將黃姓老婦人帶返家時，家人都還在睡夢中，並不知道她獨自出門，感謝員警將長輩平安送到家。

警方指出，警員鍾承勳到場，發現該名老婦人為先前協助處理過失蹤的黃姓老婦人，立即上前關心，並安撫老婦人情緒。據知該名老婦人疑似獨自1人離家從龍井區步行至工業區，因年事已高聽力不佳，一時情緒緊張無法與人溝通，且忘記自己家住何處，又當時天氣炎熱導致身體不適，事後員警隨即依照記憶中老婦家中住址，安全護送她返家。

當警方將黃姓老婦人帶返家時，家人都還在睡夢中，並不知道她獨自出門，驚訝之餘頻頻向警方道謝，幸好有熱心的路人報案及警方積極的協助，平安護送她返家，民眾對此表示非常感激。

警方提醒民眾，家中若有長者，應隨時多加照顧、關懷，並可製作緊急連絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，若有走失情形發生時，警方接獲報案可以立即聯繫到家屬，避免流落街頭。

警方呼籲，民眾若於馬路上看見類似情況，除立即通知警方協助外，亦請民眾發揮愛心先行將長者帶至路旁安全處，避免車流危險而發生意外造成憾事。

(中時 )