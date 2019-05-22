民進黨內總統初選「英德內戰」愈演愈烈！中執會今下午將公布初選辦法，到底會不會再度延期？為各界關注焦點。前行政院長賴清德發文，稱自己一再委曲求全，盼為外界樹立典範初選制度；若黨中央更改初選辦法，將嚴重戕害本黨社會信譽、使民進黨走向淪喪，更有為前輩的努力。

賴清德在臉書發表《召喚黨魂 維繫黨德》聲明，表示：「本人以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。 本人參與黨內總統初選，是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。」

更進一步指出：「未料自登記參選以來，本黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。本人基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯本黨民主進步之傳統和精神。」

話鋒一轉，賴清德重話抨擊：「外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。本人因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。天佑台灣，天佑民主！」

(中時電子報)