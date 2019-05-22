國軍漢光35號演習實兵操演將在下週在台灣本島各作戰區陸續登場，海軍今天出動超過20艘各式艦艇，結合空軍三型二代戰機在花蓮外海進行歷年最大規模的實彈聯合操演，引人矚目的是，幻象2000戰機將實彈發射雲母飛彈，這也是雲母飛彈首次在媒體前進行射擊操演。

我國空軍在1992年以「飛龍計畫」為代號，向法國採購60架幻象2000-5型戰機，同時採購480枚最先進的雲母中程空對空飛彈，但是6年前都已陸續超過期限，經過空軍委託中科院進行延壽計畫完成後，目前仍擔負重要戰備，不過向來都未在媒體面前進行實彈射擊。

法國售我空軍的幻象2000戰機、主動式雲母飛彈、紅外線魔法二式飛彈。（本報資料照片）

今天上午操演，海軍出動基隆級驅逐艦，另包括康定級巡防艦、以及去年底剛成軍的銘傳艦與逢甲艦、濟陽級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇等海軍作戰艦艇共20艘。空軍也派出22架次三型主力戰支援，堪稱歷年之最。

上午演練的課目包含防空作戰、編隊多重演練、海空聯合反潛與反水面作戰，以及制空實彈射擊等。預計使用的實彈為幻象2000戰機的雲母飛彈、F-16的響尾蛇飛彈、經國號戰機的天劍一型飛彈等空對空飛彈。另外海軍軍艦除艦炮實彈射擊，包括方陣快砲、阿斯洛克反潛火箭等也會投入演訓。

(中時電子報)