畢業季，最近有求職需求的民眾明顯增加，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心協助社會新鮮人及求職朋友盡速找到合適工作，接連在今天、24日連辦2場徵才，23日更與長榮大學合作共同為畢業生及求職朋友辦理聯合徵才，地點分別在台南市仁德區、歸仁區及安南區，3場徵才預計徵求1740名優秀人才。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，畢業季來臨，是社會新鮮人踏出校園面臨職場考驗的時刻，除與轄區各大院校共同邀商、設攤宣導、提供職涯諮詢外，並加辦徵才場次，提高求職人面試機會。

另外，鑑於青年朋友初次找工作，往往受限經歷不足及不知道適合做哪方面工作而苦惱，為協助青年面臨尋職考驗前預做準備，勞動部在「台灣就業通網站－職涯測評專區」，提供「工作風格」、「工作氣質」及「我喜歡做的事－職業興趣探索」等職業心理測驗，協助青年畢業前或踏入職場前及早了解自我職業興趣與職涯方向，提供求職朋友多加運用。

3場就業活動以23日在長榮大學體育館內舉辦最大場，當天近30家廠商釋出超過1000個工作機會，也歡迎校外求職朋友踴躍參加。

(中時 )