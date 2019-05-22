今年大學學測「5選4」，引發後遺症，一些教育團體主張考試入學分發名額須達50％以上，甚至出現恢復聯考的聲音。對此，教育部次長劉孟奇今天表示，如果考試分發名額占50％，那申請入學比例將降至25％以下，對學生與家長衝擊非常巨大。

教育部今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」，108學年共核定大學招10萬6285人，其中繁星推薦1萬6341人、占15.37％，個人申請5萬4884人、占51.63％、考試入學分發2萬4518人、占23.07％，其他（含原住民、身障生、運動績優及特殊選才）1萬0542人、占9.92％。

今年學測「5選4」，造成同分者過多，進入各大學校系二階甄試的人暴增等問題，台大教授王立昇擔任理事長的國教行動聯盟，主張考試入學分發招生名額須達50％，社會上也有恢復聯考的聲音。

不過國教行動聯盟的主張，連台大都不支持。劉孟奇表示，台大各管道招進來的學生，分別是繁星推薦表現最好，其次是個人申請、考試分發；台大學生休退學率方面，繁星推薦是5.54％、個人申請6.79％、考試分發14.01％。台大個人申請比例，從107學年的45％到108學年提升至55％，他們更重視個人申請，而不是考試分發。

劉孟奇說，如果將考試入學分發名額比例提高至50％以上，以現行絕大多數考生皆會報考學測來看，受影響者接近全體學生，同時個人申請的報名分發率將比現在驟減至可能只有一半，落榜學生驟增，對學生與家長的衝擊非常大，教育部必須審慎因應。

劉孟奇說，隨著個人申請招生名額增加，社會各界期待學測也能具有鑑別高分群考生的功能，大考中心研究將第15級分再予細分為15、15A及15AA等3級，提供各大學校系在發生同分超額而需要進一步比序時加以採用。

此外，對於部分家長團體提出大學可採「視訊面試」之建議，劉孟奇說，可小規模在離島或偏鄉地區試辦，有關資訊設備需求，教育部可提供協助。

(中時 )