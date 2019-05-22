聯合國將每年5月22日訂為國際生物多樣性日(International Day for Biological Diversity)，今年主題是「我們的生物多樣性，我們的食物，我們的健康」，說明生物多樣性對飲食安全的重要性。為讓生物多樣性永續利用，新北市政府農業局致力於特殊原生動植物維護工作，包括原生物種保護、棲地營造以及宣導教育等，並針對烏來杜鵑(野外滅絕等級)、豔紅鹿子百合(國家極危等級)、 雷公蛙(臺北赤蛙保育類二級珍貴稀有)等瀕危物種進行復育工作。

石碇街道上的烏來杜鵑，美不勝收！（新北市農業局提供）

烏來杜鵑分布侷限於北勢溪沿岸，因翡翠水庫興建將其棲地全數淹沒，致使其於野外全數滅絕；隨著扦插技術成熟及穩定，新北市農業局近年致力於復育烏來杜鵑實生苗，與嘉義大學林瑞進助理教授合作，在石碇高中及小格頭苗圃進行技術指導，採集當地種子於現地培育，建立北部復育基地，以期透過增加種內基因歧異度提升野地存活率，目前已種植超過2萬9,000株。

三芝梯田。（新北市農業局提供）

艷紅鹿子百合主要分布於平溪區，早期因花形特殊美麗、經濟價值高而遭受嚴重的採集壓力，使其面臨生存危機。農業局推動復育工作，除尋找原生野地栽植，更著重在地參與，由最初需配苗種植，至今平溪紫東社區及嶺腳社區已嘗試自行採莢繁殖，並於區內植栽約6,000株。

石碇高中烏來杜鵑扦插 。（新北市農業局提供）

雷公蛙本是臺灣平地常見的蛙類，對陸地環境及水質非常敏感，是環境指標物種，但多年來由於農藥及除草劑濫用，導致棲地破壞，使其族群急遽減少，僅零散分布在北部和南部低海拔農墾地和平原草澤。農業局對於雷公蛙的保育復育策略，是針對三芝與石門一帶適合雷公蛙棲息的區域，積極與近年持續進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓雷公蛙能順利生存繁衍。

不論是植物或動物，目前生物多樣性的減退很大程度上是人類活動的結果。為響應「國際生物多樣性日」，呼籲大眾將保育、復育工作視為生活安全的基礎，以及改變糧食系統和改善人類健康的關鍵催化劑，同時促進其他可持續發展目標，包括減緩和適應氣候變化與恢復生態系統等，希望讓民眾更有感生物多樣性與生活息息相關，進而關心及落實保育行動。

(中時電子報)