國民黨定調7月初總統初選民調題型中，將納入柯文哲，綠營也有意採行，形同認定柯為2020對手之一。對此，柯文哲22日受訪笑稱「這更好笑，到時候萬一我不選怎麼辦，他們初選是不是要全部重來？」

對於藍綠都將柯視為2020最大敵人，柯文哲表示，事實真相是他很調皮，他就喜歡逗人家，這他的缺點。媒體詢問是否要順勢宣布參選？柯則笑稱「才不要咧！」

由於柯近日受訪表明，將延後宣布是否參選2020，外界好奇是否在等藍綠人選出爐後，才要伺機而動？柯說，跟德川家康一樣，慢慢等啊。至於最慢是否會在8月宣布？柯則打太極表示，回去研究一下，看最慢可以什麼時候決定。

至於柯文哲上任後取消重陽敬老金，引發長者不滿，北市議會國民黨團今擬將重陽敬老金納入自治條例，之後要三讀通過把它表決掉？柯反問，他印象中議會好像不可以增加預算的條例，這合法嗎？

柯指出，錢就這麼多，老人健保補助應該優先解決，如果有一天台北市真的零負債，發重陽敬老金再來發啊，現在負債948億耶，這就是債留子孫，錢應該用在比較有用、比較偏社會福利的，而不是拿來發壓歲錢。

(中時 )