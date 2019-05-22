中美貿易談判停滯，中國駐美國大使崔天凱批評美方在談判期間態度反覆，但強調中方願意繼續磋商。

崔天凱接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，中國致力於雙方達成初步協議，但美國在一夜之間突然改變主意。他強調，中國對美國的談判大門仍然打開，北京已經準備好與華府繼續就貿易磋商，解決貿易不平衡問題，以及準備採購更多美國產品及服務。

中美貿易談判在本月10日結束之後，雙方暫時未有再安排高層級代表進行下一輪談判。外界認為，兩國的貿易談判短期內無法重開。

(工商 )