陸駐美大使：中國對美談判大門仍打開 10:292019/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易談判停滯，中國駐美國大使崔天凱批評美方在談判期間態度反覆，但強調中方願意繼續磋商。 崔天凱接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，中國致力於雙方達成初步協議，但美國在一夜之間突然改變主意。他強調，中國對美國的談判大門仍然打開，北京已經準備好與華府繼續就貿易磋商，解決貿易不平衡問題，以及準備採購更多美國產品及服務。 中美貿易談判在本月10日結束之後，雙方暫時未有再安排高層級代表進行下一輪談判。外界認為，兩國的貿易談判短期內無法重開。 (工商 ) #貿易 #中國 #貿易談判 #美國 #易談 也許您會感興趣 推薦閱讀 美升關稅打華為 陸嗆華府談判沒誠意「來也白來」 07:002019/05/18 國際 台商移轉多傳產 蓋廠業者訂單滿手 04:092019/05/18 焦點新聞 15檔三強股 與贏零距離 04:092019/05/18 財經要聞 中美貿易陷僵局 道數周線連4黑 23:242019/05/18 財經 日首季GDP成長2.1％ 超預期 04:102019/05/21 全球財經 首季金融帳 連35季淨流出 04:102019/05/21 金融．稅務 等待貿易戰曙光 新興市場短空長多 04:102019/05/22 全球財經 台股短線反彈？ 外資論壇送暖 04:102019/05/22 證券．權證 賴岳謙：中美貿易戰 大陸戰略已定 04:102019/05/22 時論廣場 陸政協委員：美霸凌改變不了開放合作的大勢 09:322019/05/22 兩岸 國際熱門新聞 華為被封殺 因手機超強變焦功能？ - 國際 最小只有9歲！北韓女性遭販至陸淪為性奴 - 國際 遭殃！美祭關稅牌 自家1萬2千商店恐倒閉 - 國際 駁國安疑慮！華爾街日報：華為是資產非威脅 - 國際 貿易戰殺向監控科技？傳美將禁陸海康威視 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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