民進黨今召開中執會處理總統初選相關事宜，前晚行政院長賴清德今在臉書以「召喚黨魂 維繫黨德」發聲明，他說，「本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。本人因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。」

他說，民主進步黨將於今天（五月廿二日）下午召開中執會，討論2020總統初選事宜。「本人以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。」

他指出，「本人參與黨內總統初選，是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。」

他表示，未料自登記參選以來，本黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。「本人基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯本黨民主進步之傳統和精神。」

他說，外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。

他表示，本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。本人因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。「天佑台灣，天佑民主！」

(中時 )