新北市第12選區藍營立委初選由前台北市副市長李永萍出線。（葉德正攝）

(11:31更新內文)新北市第12選區藍營立委初選激烈，由前台北市副市長李永萍對上律師簡榮宗和國民黨中央委員徐正文，經黨部19到21日民調，22日公布結果，由前台北市副市長李永萍出線。李永萍表示，感謝七星區選民對她的支持肯定，「民調結束就是團結的開始、服務的開始」。

第12選區涵汐止、金山、萬里、貢寮、平溪、雙溪及瑞芳，約有25萬選舉人口。

本次登記12選區者有簡榮宗、李永萍及徐正文等三人，三人各有藍營大老支持，簡榮宗有連勝文，李永萍則有郝龍斌，徐正文也獲周錫瑋推薦，三人實力都相當雄厚。

黨部在19日至21日三天舉行民意調查，22日上午公佈民調結果，由新北市黨部主任委員李乾龍公布結果，經統計由李永萍勝出，民調結果公佈後，三人一團和氣，強調會共同努力，一起打贏2020的立委及總統選舉。

李永萍表示，這次初選決定較晚，並且跨到沒有地緣關係的七星區，在短短一個多月的時間要贏得初選，其實相當辛苦，她也很肯定簡榮宗、徐正文兩位初選對手的認真努力，完成這場君子之爭。

李永萍分析自己的勝選原因，主要是三張牌「經驗牌」、「文創牌」與「交通牌」奏效，她過去曾任二屆立委、台北市副市長及文化局長，更訴求要用文化觀光及地方創生來振興七星區的經濟，並續提出多項改善汐止交通的方案及措施，得到選民信任。

李永萍說，初選過後，她將深入社區舉辦說明會，能夠先替民眾解決的，會先運用人脈協助，未來希望能與侯友宜市長的新北市府團隊，及國民黨立院的黨團的委員們攜手合作，推動七星區的各項建設，全面提昇民眾的生活品質。

(中時 )