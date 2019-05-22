台南市區鐵路地下化計畫工程範圍自大橋站至大林平交道南側，全長8.23公里，除臺南車站地下化外，並增設林森站及南臺南站2個地下車站，2017年已陸續發包與施工，預計2022年底完成地下化通車。鐵道局指出，位於長榮路地下道南邊的品字型大樓全棟已完成點交，已調派大型機具進場執行拆除，完成後實踐街至開元國小間約700公尺路段，將可全面展開地下化施工。

交通部鐵道局表示，由於地下化工程需求，需使用到現有鐵路路權外的土地，共約影響340戶住戶，截至今年5月前，仍有70餘戶未完成點交，將續採柔性勸說與理性溝通方式，與住戶拜訪溝通並提供協助，近期已陸續與部分住戶完成點交。

鐵道局表示，位於長榮路地下道南邊的品字型大樓全棟（6樓構造，共15戶）已全部完成點交，沿路區域住戶多已完成拆遷，已調派大型機具進場拆除，完成後踐街至開元國小間約700公尺路段，將可全面展開地下化施工，是一關鍵性突破。

此外，其他已完成點交及未受到用地取得影響的路段，諸如聖功女中至北園街間、開元陸橋至小東路間、府連路至崇明街地下道間及榮譽街以南等之引道及隧道段，包括擋土連續壁、開挖、南端引道段地下結構主體體等均已全面展開施工。

鐵道局指出，為能達成臺南市民所期待的鐵路地下化通車後美好願景及都市發展，減少施工時造成市區交通黑暗期，鐵道局中部工程處仍將持續加強拜訪疏導尚未點交的住戶，希望獲得諒解及支持，並全力施工，讓台南鐵路地下化儘早完成通車。

(中時 )