婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》分享一免疫系統誤把胎兒當異形，導致婦女懷孕12次，也流產12次的病例。（翻攝醫師好辣）

懷孕總是讓人開心的事，但有一女子懷孕12次竟流產12次，讓她心碎，經婦產科醫師詳細檢查後，發現是乾燥症引起免疫系統錯亂，誤將胎兒當異形攻擊，以致胎死腹中，經醫治後，女子順利懷孕產子。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》分享一免疫系統誤把胎兒當異形，導致婦女懷孕12次，也流產12次的病例。

他說，該女患者婚後曾懷孕12次，剛開始懷孕都非常高興，但最後寶寶都沒心跳，須進行人工流產手術，幾次後女子只要一得知懷孕，便開始痛哭，因為她必須面對下一個就是流產的打擊。

詹景全表示，一般而言，女子懷孕時，免疫力不是下降或上升，但該女子是「錯亂」，誤把胎兒認為是異形展開攻擊，以致胎死腹中。直到該女子向詹景全求助，他仔細幫女子檢查，發現該女子本身是乾燥症患者，導致免疫系統出問題。

他表示，「乾燥症有個特別指數為SSA及SSB，與寶寶的心臟傳導有關」，該女子若在懷孕期間沒控制好，讓這2個指數過高，「小朋友的心臟就不傳導了」。詹景全後來給該女子使用類固醇，控制SSA及SSB，女子終於在第13次懷孕時，順利生下孩子。

(中時電子報)