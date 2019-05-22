近年生日蛋糕變化越來越多，總希望能讓壽星感到驚喜。英國一名女子為了替愛健身的男友慶生，特別上網訂製一個有著大二頭肌的造型蛋糕，沒想到收貨時發現，原本應該充滿肌肉線條的手臂造型蛋糕，竟變成光滑捲曲的如死胎般的蛋糕，讓兩人超傻眼，照片也被網友瘋傳紛留言，「太好笑了」、「一開始有點驚悚，但越看越好笑」。

據英國《Mirror》報導，一名44歲女子雪倫(Sharon Bijin)幫男友訂了造型生日蛋糕，想給男友一個生日驚喜，由於男友熱愛健身，她花費50英鎊(約2000元台幣)在網路上向一名糕點師傅訂製二頭肌手臂造型蛋糕，並且傳送樣品照供師傅參考，雪倫表示，當時對方還向她保證「一定會做出比照片上更好的成品」。

原本應是有著大肌肉的二頭肌手臂蛋糕，沒想到成品卻是光滑捲曲有如死胎。(翻攝鏡報)

但取貨回家打開蛋糕時，卻讓他們倆相當傻眼，實物與樣品圖相差甚遠，照片中可見，二頭肌完全沒有肌肉線條，應呈現出的膚色也相當詭異，光滑捲曲的外表，加上深咖啡的血色，讓他們覺得收到了「死胎」，雪倫說「我們非常震驚，每個人都認為它看起來像腰果或外星人」。

雪倫事後要到蛋糕師傅臉書反應，卻發現自己被對方封鎖，讓她氣得PO圖抱怨，不過照片在網路上曝光後，卻引發網友熱烈回響，紛留言表示，「哈哈哈太好笑」、「太荒謬了」、「確定他有證照嗎」、「這是詐騙吧」、「完全看不出來是肌肉」、「一開始有點驚悚，但越看越好笑」。

雪倫事後也表示，「它花了50英鎊，最初我很生氣，因為這是很多錢而且我只兼職，但現在我也覺得很好笑」。事件發生在2017年，近日又再度被網友瘋傳討論，甚至還有網友想找這位糕點師再設計蛋糕。

(中時電子報)