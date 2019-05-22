NBA聯盟今天公布最佳新秀陣容，獨行俠東契奇與老鷹崔楊兩人都獲得200滿分選票，不僅本季最出色的菜鳥，同時在爭奪最佳新人頭銜爭奪上更加激烈。

本季例行賽東契奇場均21.2分、7.8籃板、6.0助攻，崔楊場均19.1分、8.1助攻、3.7籃板，光看數據的話東契奇稍占優勢，可惜兩人都無法幫助球隊進季後賽。

入選最佳新秀第一隊除了東契奇與崔楊外，還有狀元郎太陽艾頓(195分)、灰熊傑倫傑克生(159分)和國王貝格利(156分)。

(中時電子報)