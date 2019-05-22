香港男星林立洋(現改名林利)當年以「香港小虎隊」成員身分出道，18歲即走紅，1989年來台發展，演出過不少經典戲劇作品，最知名的莫過《小李飛刀》的龍嘯雲一角，第一段婚姻破局的他，之後曾有過交往多年的女友，然婚前情人卻移情別戀，更慘的是林利還發現自己罹癌，所幸近來傳出喜訊，他終於覓得真愛，認了4月將娶台灣妻，對方是崇拜他20年的粉絲。

林利挺過感情與健康的傷痛，如今迎來感情的第二春，女方是他的粉絲，據《明報》報導，林利與女友Erin相識20年，他過去每次到台灣宣傳，Erin總在第一排支持，但兩人以偶像跟粉絲關係互動，過去一直沒什麼交集，直到去年11月，他因港劇《殺手》隨劇組來台拍戲，兩人重逢才擦出愛火，展開香港、台灣的院距離戀愛。

林利表示，雖然女友小自己10多歲，但覺得彼此個性、想法跟生活模式都很相似，於是認定Erin是人生伴侶，交往半年後，今年5月Erin飛香港，林利在接機途中決定求婚，於是等女友一下機就奉上戒指，直接在機場下跪求婚。

林利前天(5/20)在臉書曬照，照片中他牽著女友戴上求婚戒的手，分享了即將升格人夫的心情，「脫離塵世暄囂、人群嘈雜，該定下來，我們要的是一個家，不如在釋懷中，瀟灑的往前走吧…感恩」，讓網友跟粉絲看了動容，紛紛獻上祝福。

(中時電子報)