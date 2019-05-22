日系平價通路「大創百貨」2015年被查獲進口日本核災區食品，遭國貿局處分6個月停止輸入貨品，但准許禁止進口前的貨品仍可輸入，但事後「大創」竟然利用此一漏洞，在被禁止進出口期限內，除了造假694張輸入許可證外，還把大批貨品進口日期，竄改在國貿局禁止日期前，違法上架銷售。台北地檢署今依偽造文書等罪嫌起訴大創百貨前總經理西谷晃司、物流主管劉家榮2人。

日本因發生311地震，發生核電廠輻射外洩，事後日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣被列為核災區，這5縣食品被我國衛福部公告認為有造成消費者身體健康、安全疑慮，禁止進口。

2015年大創百貨涉偽造標籤，進口日本福島等核災5縣市食品，遭國貿局依違反貿易法第17條第6款「以不正當方法擾亂貿易秩序」，開罰禁止輸入貨品6個月，從2015年11月6日至2016年5月6日為止，因裁罰不及於裁罰前已成立的交易，因此禁止進口前的貨品仍准許輸入。

檢方查出，大創雖被處分6個月停止輸入貨品，卻涉嫌進口大批日本貨物並竄改進口日期，改成在國貿局禁止日期之前，違法上架銷售。大創被爆以不實文件申請產品輸入後，又被裁定4164萬元罰鍰，並遭廢止進出口許可證，2年內無法輸入貨品。

檢方發現，國貿局雖處分大創百貨6個月停止輸入貨品，但准予在停止進口日期之前的日本進口貨物，仍可進口銷售，大創百貨就利用此一漏洞，將大批進口日本貨物的進口日期，竄改在國貿局禁止日期之前，並予以進口銷售。由於物流主管劉家榮供認是受前總經理西谷晃司，檢方今依偽造文書等罪嫌起訴大創百貨副總經理西谷晃司、員工劉家榮2人。

此外，本案衍生的「案外案」，去年參選台南市長的蘇煥智，認為台南市長黃偉哲，在擔任立委期間為大創案中涉嫌向經濟部及國貿局施壓關說，拖延8個月才禁止輸入，包庇業者進口日本核食，告發黃偉哲、黃偉哲辦公室主任曾碧珠、前經濟部長鄧振中、國貿局長楊珍妮等4人涉嫌貪汙、圖利罪。另大創案的廠商葉啟中指控，賄賂曾碧珠、黃偉哲2.7億。北檢仍在偵辦中。

(中時 )