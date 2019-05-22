現在基本薪資23K，年輕人普遍薪水低，但有網友在PTT指出，「保全輕鬆錢又多，年輕人還一直離職幹嘛」，沒想到，貼文一出，被底下網友噓爆，跳出來回應為何社區保全沒有年輕人願意幹。

該網友在PTT發文表示，社區保全工時12小時，月休6天，薪水34500元，他直言，「實在很受不了，保全一個接著一個換，尤其越年輕的越坐不住」，他還嗆，「捫心自問，這遠高於平均薪資跟休假天數了吧，社區大廳還有冷氣吹，是在離職什麼啦，有很累嗎？平常一直喊23K低薪，現在給你34K又不幹，到底在離職什麼」。

對於原PO的看法，底下眾多網友無法認同，紛紛點出理由反擊，「你去」、「12小時月休6，才34500，把人當狗？」、「時薪才119，你在悲憤什麼」、「為啥不去客運工作，一樣12 hr，月薪七萬起跳」。

有人更以親身經歷指出，用當初當保全的經驗看來，這行業根本浪費時間，會有「這麼年輕還這樣浪費時間好嗎？」的感覺，奉勸大家別把保全當長久行業。

(中時電子報)