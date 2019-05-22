「公車雙十吃到飽」是市長盧秀燕競選時的主要交通政見。市議員林祈烽、施志昌、黃守達等人，22日在交通業務質詢時，針對盧市長交通支票提出質問；交通局長葉昭甫指出，因涉及公車刷卡機系統調整及後續費用的清分問題，預計明年會上線，明年一定會做。

林祈烽指出，盧秀燕競選時開出「公車雙十吃到飽」的政見支票，今年到底會不會實施？這項市長的重大政見，交通局的工作報告只寫了半頁，仔細算一下，連標點符號一共才398個字，連400字都不到，交通局是要騙議員還是騙市民？

林祈烽表示，交通局今年在公車10公里的免費補貼中，就編列超過23億元的預算，如果「公車雙10吃到飽」交通局預計要花多少錢？會不會超過23億元？交通局對現行超過10公里的金額，有統計數據嗎？

交通局長葉昭甫說，現行的10公里免費政策，民眾搭公車1年的自付額大概是2億餘元，交通局預估未來施行「公車雙10吃到飽」後，這項民眾自付額有可能會再增加。換句話說，免費公車預算保守估計1年將超過25億元以上。

「公車雙10吃到飽」今年會不會施行？副市長陳子敬強調，政策正由交通局規畫中。葉昭甫明確回覆，目前正檢討中，因涉及後端相關設備、費用清算分配、預算編列、還有刷卡機的設定等，這部份處理完後，預計明年會上線；明年肯定一定會做。

(中時 )