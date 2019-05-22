立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會主委吳澤成進行「閒置公共設施活化辦理情形」專題報告。根據統計，94年至108年第1季止，工程會累計列管閒置公共設施共428件，前3大類型依序為市場設施、辦公廳舍、停車場，而閒置原因最主要為環境變遷。

閒置公共工程設施又稱為「蚊子館」，依類型來看，以市場設施72件最多、佔16.82％，辦公廳舍57件居次、佔13.32％，停車場54件排名第三、佔12.62％。

報告歸納公共工程閒置原因以「環境變遷」因素最多，多達152件、佔35.51％，這類情形包括設施使用年限屆期、少子化、民眾消費習慣改變、縣市合併等；第二大原因是「缺乏經費」，共有56件、佔13.08％，規劃不當也有49件、佔11.45％。

吳澤成指出，工程會採「防杜新增，加速活化」策略，在加速既有閒置公共設施活化方面，每季定期召開行政院活化閒置公共設施督導會議，針對列管案件探討關鍵問題，包含回歸原使用目的強化原功能、轉型再利用、拆除及轉為非公用財產等。

(中時 )