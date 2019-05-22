對天使來說有一個好消息和一個壞消息，遭觸身球擊中手指的大谷翔平傷勢無礙，22日繼續扛先發；不過西蒙斯就沒這麼好運了，診斷結果為腳踝3級(嚴重)扭傷，目前已在傷兵名單中，預測需要8到12週才能癒合。

21日對於天使來說是黑暗的一天，除了以1比3輸球之外，三棒大谷翔平與四棒游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)都出現傷勢，大谷翔平遭觸身球擊中右手無名指，疼得他面目猙獰跪倒在地；西蒙斯則是扭傷左腳踝，甚至最後要在其他人攙扶下退場。

「透過各項檢查，大谷翔平的傷應該沒事。」天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)在事後請大家放心，並表示大谷將繼續待在先發陣容中，今日對戰雙城的比賽也會以第三棒、指定打擊的身分出賽。

不過西蒙斯可就沒這麼好運了，被診斷為腳踝3級(嚴重)扭傷，代表韌帶可能發生嚴重撕裂傷，通常需要8到12週才能癒合，因此已放入傷兵名單中，並從3A召回內野手瑞吉福(Luis Rengifo)填補空缺。

西蒙斯在賽後則表示他會嘗試做任何治療人員告訴他該做的事，盡自己所能盡快回到球場。而總教練阿斯瑪斯則表示遺憾：「這對我們來說是巨大的打擊，西蒙斯是比賽中的全能球員，他的防守比很多球員的球棒更有價值，我們沒有時間失去西蒙斯。」

(中時電子報)