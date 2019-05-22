雲林縣民進黨員心急，22日到縣黨部陳情，面露憂慮。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

民進黨總統初選機制遲遲未決，黨中央中執會22日開會將是關鍵，雲林縣基層民進黨員約600多人一大早搭遊覽車或自行開車北上聲援「民主機制」，要求黨中央不得沒收初選。

22日上午約20多名黨員到民進黨雲林縣黨部陳情，高喊「民主進步黨要民主進步」、「愛台灣美麗島」、「卓主席加油」等口號，希望民進黨中央不要自甘墮落。

前雲林縣農業處長、前古坑鄉長林慧如代表發言指出，去年1124地方選舉結果民進黨慘敗，看到人民遠去，面對2020年總統大選，蔡英文有不得不連任的責任、賴清德有不力挽狂瀾的使命，那麼初選就請為民進黨價值著想，不要為了個人想的枝枝節節，不要再用「輸民進黨、輸台灣」的想法換得勝利。

林慧如說，大家來自基層，用力挺民進黨，希望民進黨再起，初選已請請黨中央按照遊戲規則走完初選，不要橫生枝節。

前國大代表黃國城表示，希望黨內初選公平、公開、透明，不要沒收初選，如果交給全代會處理「一定會害」。

黨員林木富說，聽地下電台主持人鄭新助安撫大家不要罵要團結，所以都沒出聲，結果現在去了了害了了。

(中時 )