巴爾的摩坎登園球場，因為此前陳偉殷效力金鶯而被台灣球迷所熟知。然而金鶯式微，主場也遭洋基恣意蹂躪。在G.桑契斯（Gary Sánchez）的3分炮與弗拉瑟（Clint Frazier）的雙響炮帶領下，洋基今以11比4痛宰金鶯，拿下在坎登園的跨季10連勝。

桑契斯前1晚才轟出逆轉3分炮，今天1局上就揮出左外野平飛全壘打，本季14轟領先全隊，其中9轟拜金鶯所賜，8場對戰還賺進了16分打點。

更驚奇的是月初才移出傷兵名單的弗拉瑟，復出後打擊率僅1成50，卻在3局上先敲2分炮，5局上再追加3分紅不讓，正好是金鶯本季挨的第100轟，也讓右投漢斯（David Hess）先發5局就失掉9分，吞下本季第6敗。

有隊友3轟相挺，洋基右投傑曼（Domingo Germán）挨1記3分炮也不傷，先發5局就失這3分，成為大聯盟本季首位9勝強投（另1敗）。傑曼也是1958年以來，首位開季47場就拿到9勝的洋基投手，洋基近31戰奪23勝，並靠光芒3比7不敵道奇，在美東龍頭拉開2場勝差。

洋基右投傑曼成為大聯盟本季首位10勝強投。（美聯社）

(中時電子報)