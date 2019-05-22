台東縣警局發生警官欠債落跑失蹤案件。一名任職台東縣警察局台東分局的李姓2線2星警官，疑似因沉迷玩期貨與股票，欠下數千萬元債務，近日又因毒品案件遭到傳喚調查，從本月10日起未到上班後人間蒸發，家屬及警方四處遍尋至今找不到人，台東縣警局已依規定將李員予以免職。

據了解，李姓警官多年前原本任職在縣警局鑑識課，頭腦極其聰明，相當受到長官器重，在縣警局有「股神」之稱，過去也偵破不少案件。但是多年前起，就開始研究投資期貨及股票，而且相當沉迷，一度還賺了不少，但這兩年據聞他愈玩愈大，也賠了不少錢，開始出現財務漏洞，不但經常向同事借錢，連薪水也被強制扣薪。

縣警局一度為了要讓他脫離複雜環境，還將他調往蘭嶼任職，隔離外界誘因，但今年4月李員調回台東分局，即使已經進行職務交接，卻遲遲不向新職報到。

台東地檢署目前偵辦一起毒品案，專案小組希望李員能出面釐清部分事項，但李員失蹤、關機，讓案情陷入膠著。不過縣警局內部人員表示，李員的失蹤應該和毒品案無關，但和他的債務脫不了關係，是否遭到債主追債而躲藏起來，目前還要調查。

台東縣警察局長邱文亮證實，李姓警官從10日起失蹤，依公務人員獎懲相關規定，曠職4天以上予以免職，警局日前已將李員免職。根據督察單位調查，李員因個人私事無法處理才失蹤，尚未有證據顯示與警紀有關，但不少縣警局的同室都是他的債主，目前得知他落跑也相當無奈。

(中時電子報)