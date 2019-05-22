香港信報報導，加拿大國會一個代表團到訪中國，尋求中方釋放被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕沃（Michael Spavor）。

加拿大外交部發言人當地時間21日表示，代表團與中方官員會面時，表達加拿大強烈擔憂中方任意拘留兩人。加拿大總理杜魯多指，中國正採取比以往更強悍的舉措，試圖在世界舞台上走自己的路，但西方各國和民主國家都指出，不接納中國的方式。

加拿大外長方慧蘭稱，曾多次與中方磋商有關事宜，但無結果，她說派代表團到中國，讓中方可直接聽取加拿大政府的要求是非常重要。

方慧蘭又指出，杜魯多沒有與中國國家主席習近平通電話，但美國有應加拿大要求，在中美貿易談判中提出釋放兩名加拿大人。方慧蘭表示，康明凱及斯帕沃是被任意拘留，形容情況惡劣。

康明凱被指為境外竊取和刺探國家秘密和情報；而斯帕沃因涉嫌為境外竊取非法提供國家秘密、訊息及情報，兩人早前被內地依法逮捕。兩人皆在華為創辦人任正非之女孟晚舟遭加拿大逮捕後被捕。

(工商 )