已經40多年的雲林縣古坑鄉水碓南橋，是古坑市區通往斗六主要橋樑，車流量大，但橋齡高，且橋面窄，汽機車、自行車爭道，險象環生，大雨石牛溪水暴漲更是令人膽戰心驚，深怕突然橋斷，亟需改建。

「幾天山區下大雨，溪水滾滾，看得令人怵目驚心，在橋頭停下機車，考慮了很久，深呼吸後才敢緊衝過去，嚇死我了！」涂姓古坑鄉民心悸猶存說。

古坑鄉民代表會主席鄭和義指出，水碓南橋位於154乙縣道上，橫跨石牛溪，是古坑水碓、荷苞、新庄、棋盤等地村民及古坑村民對外必經橋梁之一，每天往來車輛數百及上千輛次，但橋面太窄機慢車要與汽車搶道，實在很危險象。

古坑鄉長沈勝騰指出，水碓南橋啟用至今40多年，橋墩裸露、橋上水泥多處龜裂脫落，加上橋面過低，遇有豪大雨、颱風浹帶大雨溪水暴漲時，用路人行經時都膽顫心驚，擔心橋墩被洪水沖垮。

雲林縣議員張庭綺表示，水碓南橋是老舊橋梁，橋面只有8、9公尺，且過低、橋墩數太多，已不符合河道治理現況，將爭取重建新橋，確保人車安全。

雲林縣工務處長汪令堯說，公路總局補助180萬元進行改建規畫，預計今年7月中就能提出報告，未來新橋橋面至少會和154乙線一樣寬18米。

(中時 )