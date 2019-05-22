俄羅斯「獵人」隱形無人機

曝光的衛星照終於證實，俄羅斯S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機的確存在。它體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機。

《動力》（The Drive）網21日指出，衛星照曝光的時機約與俄羅斯總統普丁最近到第929契卡洛夫國家試飛中心（the 929th Chkalov State Flight-Test Center）重疊。

普丁5月14日在6架蘇-57護航下，搭乘伊留申-96（Ilyushin IL-96）總統專機從莫斯科造訪契卡洛夫，而衛星照中除了「獵人-B」無人機外，一旁還有蘇-57、蘇-34，米格-29與各式「側衛」（Flanker）戰機。

Rus Ayısı Humeymim hava üssünden İdlib ve Hamada Sivilleri Okhotnik-B adlı Hayalet Ağır Bombardıman uçağı ile vuruyor Bu Abd nin B2 uçağıyla neredeyse aynı Tamamen rastgele bir şekilde yaklaşık 100 adet bombayı ard arda bırakabiliyor hedef gözetmeksizin Hemde İnsansız olarak pic.twitter.com/2RcmFJKzQn — White Minaret (@SmokeyPanher) 2019年5月22日

新照顯示，「獵人-B」已有新塗裝，而這可能意味它的設計已改良，或這是第二款原型機。不過克宮的聲明證實，普丁視察了這款新型無人機。

而在其他戰機的對照下，可以推測出「獵人-B」的翼展超過50英尺（約15米），長在34－36英尺（10－11米）間，大小約如諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的X-47B大型隱形原型無人機。

此外，衛星照也讓人得以首度俯瞰「獵人-B」的全貌。它的後掠翼比X-47B顯著，而這或許能讓「獵人」有更高的最大航速，並能在高速飛行的狀態下，發揮較佳的效率與機動性。

值得一提的是，「獵人-B」和一旁羅列的戰機究竟有沒有關係。由於「獵人」的起落架看來與蘇-57的類似，先前分析認為，蘇-57嚴格說來不算隱形，而「獵人」的隱形設計雖然仍有待加強，但未來它們很可能搭檔執行任務。今年1月一架俄羅斯蘇-57戰機現身時，機上出現了獨特的標記，顯示一架無人戰機和-57並肩飛行，中間還畫了閃電，而閃電通常意味它們能互通有無，共享資料。

此外，分析指出，蘇-57的新天線或許是用來與「獵人」傳輸資料的。而從蘇-57的底部照看來，它的數位塗裝形狀很像是隱形無人戰機。如今蘇-57測試的某些技術，未來可能會應用在「獵人」上。

不過，由於無法看到機腹，因此無法斷定，「獵人」是否有內部彈艙，但依它龐大的體型來看，應該不至於沒有。

(中時電子報)