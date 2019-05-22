曝光的衛星照終於證實，俄羅斯S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機的確存在。它體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機。
《動力》（The Drive）網21日指出，衛星照曝光的時機約與俄羅斯總統普丁最近到第929契卡洛夫國家試飛中心（the 929th Chkalov State Flight-Test Center）重疊。
普丁5月14日在6架蘇-57護航下，搭乘伊留申-96（Ilyushin IL-96）總統專機從莫斯科造訪契卡洛夫，而衛星照中除了「獵人-B」無人機外，一旁還有蘇-57、蘇-34，米格-29與各式「側衛」（Flanker）戰機。
新照顯示，「獵人-B」已有新塗裝，而這可能意味它的設計已改良，或這是第二款原型機。不過克宮的聲明證實，普丁視察了這款新型無人機。
而在其他戰機的對照下，可以推測出「獵人-B」的翼展超過50英尺（約15米），長在34－36英尺（10－11米）間，大小約如諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的X-47B大型隱形原型無人機。
此外，衛星照也讓人得以首度俯瞰「獵人-B」的全貌。它的後掠翼比X-47B顯著，而這或許能讓「獵人」有更高的最大航速，並能在高速飛行的狀態下，發揮較佳的效率與機動性。
值得一提的是，「獵人-B」和一旁羅列的戰機究竟有沒有關係。由於「獵人」的起落架看來與蘇-57的類似，先前分析認為，蘇-57嚴格說來不算隱形，而「獵人」的隱形設計雖然仍有待加強，但未來它們很可能搭檔執行任務。今年1月一架俄羅斯蘇-57戰機現身時，機上出現了獨特的標記，顯示一架無人戰機和-57並肩飛行，中間還畫了閃電，而閃電通常意味它們能互通有無，共享資料。
此外，分析指出，蘇-57的新天線或許是用來與「獵人」傳輸資料的。而從蘇-57的底部照看來，它的數位塗裝形狀很像是隱形無人戰機。如今蘇-57測試的某些技術，未來可能會應用在「獵人」上。
不過，由於無法看到機腹，因此無法斷定，「獵人」是否有內部彈艙，但依它龐大的體型來看，應該不至於沒有。
(中時電子報)
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