端午假期即將到來，但有一群人為了國家無法放假，中華郵政今表示，為了表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，將在24日（本周五）至31日（下周五）舉辦端午節勞軍包裹收寄服務，郵資一律8折優惠。

中華郵政表示，只要在活動期間，將三軍將士的衣服、日用品、不易腐壞食品等包裹，寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱、袋交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司提醒，交寄時儘量利用郵政紙箱、人造纖維材質或布料包裝，並以堅韌之繩索束緊，亦可用金屬或木質箱匣裝寄。包裹封面應以不褪色簽字筆寫明收件人服務地區的特種信箱號碼 ）勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如是食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

(中時 )