美國可能再對大陸下重手，《紐約時報》（NYT）報導，繼封殺華為之後，美國總統川普正在考慮將大陸安全防護視頻監控產品生產商海康威視納入貿易黑名單，限制海康威視購買美國技術。

美國對中國大陸發動貿易戰，大刀可能從5G科技揮向環境監控科技，紐時報導，專門生產影像安全監控產品的海康威視可能成為下一個被納入黑名單的大陸企業，而美國官員將於幾周內做出最終決定。

海康威視是全球最大的閉路電視生產商之一，同時也是中國大陸成為全球監控系統最大輸出國雄心計畫的要角。海康威視指出，他們的產品能夠透過面部特徵、肢體語言、步伐來辨識個人身份，甚至能夠協助政府監控官方認定的不尋常活動，例如突然跑動或是人群集會。

川普政府長期以來認定中國大陸對美造成經濟、科技、地緣政治威脅，例如美方深信華為設備藏有後門，使用華為產品將導致國家機密無意中被傳輸到北京政府手中，對國家安全造成威脅，因此自去年開始，美國頻頻對華為出手。

紐時指出，如果海康威視真的被納入黑名單，那將會是川普政府頭一回因為新疆問題懲罰一間大陸企業。媒體報導海康威視在新疆地區提供大規模監控設備監視維吾爾族人的行動，而美國長期以來關注這項議題，只是礙於美中之間仍在進行貿易談判，因此遲遲未出手行動。

報導指，如果美國真的對海康威視祭出制裁，手法將和禁華為雷同，美國商務部將會將海康威視納入貿易管制實體清單，要求美國企業必須先取得政府許可後才能和海康威視做生意。

海康威視在大陸廣泛的監控系統中扮演要角，該公司提供的設備包括交通攝影機、熱感攝影機、無人機，另外也提供大陸安全部門用來監控火車站、道路及其他交通要塞的設備。

此外，海康威視近年來在國際社會的能見度已逐漸提高，包括巴西世界盃足球賽、米蘭的林納特機場（Linate Airport）都已經使用海康威視的監控產品，海康威視也陸續在包括美國、加拿大等多個國家拓展據點。

目前尚不清楚美國如對海康威視下重手將會造成什麼影響，但實際上海康威視廣泛的供應鏈中僅有一小部分來自美國廠商，紐時推測，禁令一生效，將會加速海康威視轉向大陸自己的供應商。

目前白宮、美國商務部都拒絕回應報導是否屬實，海康威視也未回應。

(中時電子報)