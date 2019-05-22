暴龍今天在主場迎戰全聯盟戰績最佳的公鹿，替補三將合力攻下48分，暴龍120比102擊潰來犯敵軍，東區決賽戰成2比2平手，重新回到起點。華裔球星林書豪終於獲得上場機會，出手1次沒有得到任何分數。

Finishing touch pic.twitter.com/5JYUkIWowm — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年5月22日

暴龍前4戰替補球員表現真的很不理想，今日卻突然爆發，伊巴卡18分、5籃板、3助攻，諾曼鮑爾17分、13籃板，飽受批評的范維利特飆進3顆三分球，貢獻13分。

前役犯滿畢業的羅瑞，攻下25分、5籃板、6助攻，里歐納德19分、7籃板、4抄截，馬克蓋索17分、5籃板、7助攻。

暴龍在第四節剩下1分多鐘取得23分絕對領先優勢，教頭納斯一口氣換下4名先發球員，林書豪總算得到出賽機會。

羅瑞賽後受訪時表示，全隊在這場比賽發揮出百分百戰力，里歐納德更是表現得無懈可擊，很開心他不用打得那麼辛苦。

公鹿「字母哥」阿提托康波25分、10籃板、5助攻，米德頓30分、6籃板、7助攻，米洛提奇11分。

(中時電子報)