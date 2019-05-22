立法院上周三讀通過同婚專法，有包含李彥秀等7位藍委投下贊成票，遭黨內中常委揚言撤銷立委提名。對此，李彥秀今受訪一度忍不住落淚，表示「我也是10歲孩子的媽媽」，跟大家一樣非常重視家庭價值，這段時間當然黨內、基層也都有排山倒海的壓力，但仍認為應該尊重人權，且國民黨要有多元價值的聲音，跟年輕世代做更多溝通。

李彥秀說，自己尊重中常委的提案，也會加強對這件事情的溝通，而7位立委的決定轉折，經過了很多考量。她進一步說，身為一位10歲孩子媽媽，跟大家一樣非常重視家庭價值，並面對基層、黨內排山倒海的壓力，但為了讓同志朋友老有所終、能互相扶持，對於政院版本中的2條條文，仍認為應該尊重人權，且此事不該讓民進黨操作成藍綠對抗。

她強調，如此一來也是希望很多支持國民黨的同志朋友有後盾、依靠，但並非幫政院版本背書，國民黨還是要跨出跟世代溝通的機會、要有不同價值聲音。她並批評，此事最遺憾的是讓民進黨操作成政黨對立，並非每件事情在立法院一定都是藍綠，同婚是個價值的選擇。

面對媒體詢問是否接到地方反彈、是否希望中常委體諒？李彥秀也一度落淚坦言，決定過程中，的確面臨很多基層壓力、黨內責難及困惑、不解，因此也會努力溝通，總希望能啟動一些世代的溝通。她並重申，投下這票並不是幫政院版背書，是盼讓同志朋友老的時候可以互相扶持依靠；而整合溝通是政院接下來要加強的地方，否則這議題繼續發展下去，只會讓社會撕裂更嚴重。

(中時 )