紐約時報當地時間21日報導，川普政府正在考慮將中國影像監控設備公司海康威視（Hikvision）列入貿易黑名單，預料會在未來幾周做出最後決定。

海康威視之前已經因「國家安全」考量，被美國政府列入官方採購的黑名單。目前川普政府考慮的措施，是禁止海康威視購買美國的技術。

如果確定把海康威視列入「實體名單」，將與華為一樣，美國公司在與海康威視業務往來之前，必須經過批准。

總部位於杭州的海康威視，是全球最大的視頻監控設備生產商。美國政界近期屢次抨擊，海康威視產品不僅可能協助中國在海外收集情報，危及美國安全，同時亦幫助中國政府監控社會、限制民眾自由。

美國政府頻頻對中國科技公司出手，繼華為之後，國土安全部日前已向美國企業發布資料外洩風險警告，矛頭指向大疆（DJI）等中國無人機製造商。

國土安全部表示，「在外國當局影響或控制下營運」的企業所製造或銷售的無人機，可能造成危害，因為這些裝置的攝影機和感測器「能夠收集並傳輸有關資料」。

(工商 )