台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，引發各界不滿，即便多方聲浪要求柯市府恢復重陽敬老金，但柯市府不予理會，國民黨北市議會黨團提送「提送重陽敬老金致送自治條例」草案，力拚本會期通過，讓台北市65歲長者於今年就能領到重陽敬老金，預計將有近47萬人受惠。

國民黨北市議會黨團今上午舉行記者會，黨團書記長應曉薇、議員汪志冰、陳重文、王鴻薇、闕枚莎、游淑慧、王欣儀等人均出席，並公布重陽敬老金自治條例草案條文，明定設籍北市至重陽節當日以達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上，年滿65歲以上未滿75歲每人1500元，75歲以上未滿85歲每人3000元，85歲以上未滿99歲每人5000元，年滿99歲以上每人1萬元及禮品一份。

國民黨北市議會黨團書記長應曉薇指出，每次黨團提案柯就稱要恢復健保費，但重陽敬老金跟老人健保費都是柯任內刪除，柯市長是不是太健忘，柯市長明明在製造世代對立，故意轉移焦點到重陽敬老金身上，甚為市長不該製造世代對立。

議員王鴻薇、陳重文則質疑，重陽敬老金恢復發放柯文哲到底在怕什麼，看來是因為柯要選總統怕流失年輕選票，連議員提案ivoting，柯市府昨天竟以未符合提案範圍及原則駁回，難道這就是柯文哲口口聲聲說的公開透明嗎？如今柯準備選總統，敢不敢表態若當選全國敬老金都要刪除。

(中時 )