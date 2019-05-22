立委彰化第2選區藍營初選 民調張瀚天勝 11:352019/05/22 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委彰化第2選區藍營初選民調張瀚天支持率67.849％、陳杰32.152％。（吳敏菁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委彰化第2選區國民黨內提名初選採取全民調，20、21日進行，22日正式啟封、公布結果，經兩家民調公司調查，平均支持率，張瀚天得到67.849％、陳杰為32.152％，依結果將提名張瀚天，報請中常會核定。 (中時 ) #彰化 #民調 #陳杰 #結果 #提名 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳杰質疑新增刑法條文是鎖國第一步 00:222019/05/19 政治 國民黨初選 挺韓大將洪孟楷擊敗吳育昇勝出 10:272019/05/19 政治 向志工致敬公益演唱 千人同歡 04:102019/05/20 地方新聞 台股逐洞賽－永誠國際投顧分析師陳杰瑞 17:162019/05/20 財經 台股逐洞賽－永誠國際投顧分析師陳杰瑞 16:422019/05/21 財經 連辦12年 彰化全民科學日 45校同步登場 18:592019/05/21 生活 彰化縣立委第二選區藍委提名誰？ 22日上午揭曉 22:182019/05/21 政治 陳杰：加薪抵稅解決台灣勞工低薪窘境 21:492019/05/21 政治 蔡英文、賴清德 決戰今日中執會 00:012019/05/22 政治 國民黨彰縣第二選區 茶壺風暴恐延燒 04:102019/05/22 地方新聞 政治熱門新聞 吃麵遇店家狂酸韓國瑜 韓粉一招讓他們安靜 - 政治 小英執政三年有成？李艷秋一字點破 - 政治 挺同恐遭撤立委提名 李彥秀哭了 - 政治 - 中時 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 王世堅是民進黨毒瘤？網回應超殘酷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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