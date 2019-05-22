立委彰化第2選區國民黨內提名初選採取全民調，20、21日進行，22日正式啟封、公布結果，經兩家民調公司調查，平均支持率，張瀚天得到67.849％、陳杰為32.152％，依結果將提名張瀚天，報請中常會核定。

(中時 )

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