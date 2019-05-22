3000萬的房子到底誰在買?今年37歲的男子，擁有土木技師資格，年收入200萬元以上，最近考量到2個孩子長大，快滿3歲，而打算在台北市信義計畫區買房子，沒想到隨便一間房價都要3000萬元以上，驚呼「我的天」、「到底3000萬以上房子誰在買的啊!」。

原PO在PTT上發文表示，「小弟不才，今年37歲，年收入200W(萬)以上的家庭， 兩個小朋友都快3歲了，近期因為小朋友長大要搬離家裡，所以都在台北市信義區周邊看房，打算買一層兩戶的大樓，但看了看所有的物件，我的天，竟然都要3000W以上，到底3000W以上的房子誰在買的啊，我有3000W我也不會買房啊」。

原PO說，去年家庭收入200W以上的家庭不到4%，「那我買不起 到底誰可以買啊，小孩是不用養喔」他還強調，他是不買車族，沒其他貸款，都買不起了。

網友說，「有錢的人買」、「定居米國的房東啊」、「沒爸媽幫忙 要在台北買房很辛苦的」、「3000萬在信義區只能買套房啦」還有網友說，「我家9年前爸媽才買1000多，現在隔壁鄰居4000萬賣掉」。

另有網友說，「你在基隆搞不好可以買到獨棟」、「你可以買基隆信義區」、「3000萬看信義區？你傻了。看板橋江翠北重劃區剛剛好」。

(中時電子報)