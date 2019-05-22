去年台灣原創音樂劇票房總冠軍《再會吧！北投》，以歌舞描述溫泉鄉北投故事，帶動2.5萬人走進劇場看戲，今年將精修再重演，推出PLUS升級版，同樣由吳念真擔任總編導、陳明章擔任音樂總監，製作人李永豐表示，「把一齣戲再做到最好，是對得起觀眾，也期望能做出代表性。」

李永豐表示，這是一個普遍票房不好賣的年代，「我們要和手機裡五花八門的影音娛樂拚搏，必須要更用心努力，端出好內容，才能讓觀眾願意走進劇場看戲，看完有收穫。」

其實，去年演出結束後，吳念真與陳明章就有修整的想法，認為劇本應該要再更緊湊，音樂也要更豐富，今年團隊決定，包括舞群、酒女角色，都會重新調整。因此今年除了原有的卡司陣容，也大量招募新生代演員，讓更多演員有發揮機會，演出劇裡重要的歌舞場面。

李永豐表示，重整並非否定過去，「把一部戲精修到最好，從台灣的語彙、現代人的語彙，找到自己的形式，進而創造自身的文化內容。」

演員陣容包括柯一正、王彩樺、于子育及陳竹昇等資深老將帶頭，演出場次為7月19至21日在台中國家歌劇院大劇院、8月9至18日在台北國家戲劇院、9月6至7日在台南文化中心、10月18至19日在高雄衛武營演出。

(中時 )