東沙島原定4、5月試辦開放國人觀光，但營建署主祕王東永表示，因為汙水處理、海水淡化及交通等基礎建設的規劃設計，預估還需要2、3年的時間。

內政部長徐國勇口中的東沙島開放觀光，說好是在4、5月分，但許多民眾關切，承諾是不是石沈大海。王東永今天表示，東沙島是南太平洋的孤島，要開放觀光，目前相關公共設施是不夠的，現在主要住在島上的人力是國家公園及海巡人員，如果要開放觀光時，空中交通目前也不是很足夠，跑道也要加強，因為容納一般的辦公人員，跟住遊客需要的交通量是不同的。

王東永說，東沙島若開放觀統，大量遊客引進後包括吃住的用水問題，其中廢汙水是目前最急迫需要解決的，另外則是水源的供給，海水淡化等問題，都跟基礎工程的擴建相關。

他表示，水資源改善需要一些時間設計發包，汙水工程完成後，才會做開放觀光的動作，由於現在汙水工程仍在規劃設計尚未發包，預估整個工程時間也要2、3年左右。

(中時 )