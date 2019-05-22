千呼萬喚始出來，整整9天沒有出賽的陳偉殷，今在底特律終於獲得登板打虎的機會，於7下2出局時中繼上場，用3球解決老虎左打史都華（Christin Stewart）。但馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）也只讓殷仔投這3球，8下就以T.葛瑞洛（Tayron Guerrero）入替。

馬林魚最後靠著替補捕手華勒斯（Chad Wallach）在11局上的1分打點二壘打，以5比4氣走老虎。殷仔中繼0.1局無失分，紀錄上添得中繼成功，但今年年薪2000萬美元、最近連5場無失分的投手，竟被當「一人左投」調度，關心殷仔的粉絲肯定看不下去。

加上今天出賽，陳偉殷最近連6次登板、共7.1局無失分，自責分率從9.00稍降至8.79。殷仔本季共投14.1局，是馬林魚已出賽投手中的第3少。

魚軍此役推出輪值中最穩定的左投C.史密斯（Caleb Smith），先發5局失2分成為勝投候選人，接著牛棚3投接力奪中繼點，終結者羅莫（Sergio Romo）卻因守備失誤拖累，丟掉兩分救援失敗，幸好華勒斯在11局上建功，才讓魚軍拿下本季第14勝（另31敗）

華勒斯在11局上敲出1分打點二壘打。（美聯社）

(中時電子報)