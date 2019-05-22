由產官學界合作舉辦的「科技與法制學術及實務研討會」22日登場，探討科技法制議題，如自駕車輛的交通法律責任、AI人工智慧應用的民事法律等。台中市副市長令狐榮達表示，民眾與政府在生活、科技、法律上遇到的問題層出不窮，希望透過研討會搭建學術與實務間的平台，促進法制發展。

「科技與法制學術及實務研討會」今日在台灣大道市政大樓舉行，由台中市政府法制局、國立雲林科技大學、財團法人資訊工業策進會、台灣法學研究交流協會共同舉辦，令狐副市長、法制局長李善植、勞工局長吳威志等人均出席與會。

副市長令狐榮達指出，隨著科技日新月異，民眾生活及地方政府施政上所遭遇的科技與法律相關問題層出不窮，需要政府、學術界等各方合作，方能解決爭議，期望透過今日的研討會，建立學術、法制、實務上的溝通交流平台，讓台中科技法制發展得更完善。

法制局強調，今日研討會上邀請政府機關、大學教授、法界專業人士等進行研討，討論議題多元，如自駕車輛的交通法律責任、民事法律上針對AI人工智慧的定義及應用等；會中並研討面對網路科技與新興商業發展模式的爭議，透過專業學術與實務見解互相激盪，構築科技法制藍圖。

(中時 )