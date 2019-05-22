針對六合夜巿人潮增多的報導卻被說是臨演，造成很大的傷害，高雄巿長韓國瑜22日表示，抹黑、唱衰高雄的講法非常不負責任，對方應公開道歉，至於柯P是否是為最強對手？韓也說，2020柯P的支持度一定會成長。

高雄巿長韓國瑜22日在巿議會休息時間表示，像這樣子的抹黑高雄、抹黑六合夜巿的行為是非常不好的，攤商為了養家糊口認真工作，且生意照攤商自治會的講法，已經成長了40％，一定要去抹黑、唱衰，非常不負責任。

他希望，當初發這個新聞的人，抹黑六合夜巿者能公開道歉，對六合夜巿的攤商、對高雄的觀光來講，不是一件好事情，這種方法是不足取的，像這樣子在網路上的惡意，事實上對高雄一點幫助都沒有，希望對方提出道歉。

談到柯P是不是最強對手，韓也判斷，以現況來看的話，2020柯文哲的支持度一定會成長，但未來有什麼變化，有待觀察，至於形容柯P是賭場的抽頭，他也澄清，柯只要坐在那裡，不犯什麼大錯，因為藍、綠都在內耗，柯P就一定會成長、愈來愈壯大。

(中時 )