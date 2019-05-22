「銀河紅利」、「長征」吸金集團首腦徐正倫，因涉及多起重大吸金案被起訴後，徐正倫另在2016年間，因「飯店大亨」焦經國有資金需求，拿出2張共4000萬元的支票，向徐正倫調現，但徐正倫不但沒去調現，反而將2支票交給許姓女金主抵債，事後焦經國因沒調到錢，支票也拿不回來，還被許女控告要求兌現4000萬元，焦經國控告徐、許2人詐欺。台北地檢署今天依詐欺罪嫌起訴徐正倫，另許女罪證不足，予不起訴。

焦經國及哥哥焦治國，在台灣各地擁有多處飯店，焦治國因早年在北市中山區經營酒店，被稱為「酒店大亨」，弟弟焦經國則是被稱為「飯店大亨」。近年來，焦經國因資金周轉問題，不但傳出積欠員工薪水，也因債務衍生出不少官司。

焦經國日前還因他擁有的高雄老牌飯店「皇家尊龍大酒店」去年開價8.8億求售，一度乏人問津，直至韓國瑜當選高雄市長後，買家詢問度增加，但最後傳出飯店易主並更名為「互舍酒店」，為此，焦經國向高雄地檢署控告女兒焦名薇等人涉嫌侵占、背信及偽造文書罪。

檢方調查，焦經國2016年5月間，因需款孔急，持面額分別為2200萬元、1800萬元的2張支票，向徐正倫調現，事後徐正倫因積欠許姓女金主債務，即將2支票交給許姓女金主抵債，後來許女拿支票兌現，遭焦拒絕止付。許女就提起民事官司要求焦付款。

焦不甘調不到錢，支票還被他人拿走，控告徐及許2人詐欺。檢方調查發現，焦以支票向徐正倫調現時，現場只有徐及其助理在場，許女不在場，認為許女不知情，因此今依詐欺罪嫌起訴徐正倫，另不起訴許女。

被起訴的徐正倫，曾是「銀河紅利」、「長征」吸金集團首腦徐正倫，勾結模範警察，以投資澳門賭場吸金51億元，2016年遭新北地檢署起訴後，台北地檢署再查出，徐正倫另涉嫌與「寶德」集團首腦曾昭榮(另案遭台北地院通緝)、業務主管游麗珠等人，勾結股市作手「小三」鄒勝胞妹鄒春香、姪子鄒官羽，以投資圈購未上市、櫃公司股票，對外吸金118億多元。2017年依違反銀行法起訴徐正倫、游麗珠2人。

(中時 )