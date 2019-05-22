潘恒旭轉發陳姓網友臉書再回擊五點。(潘恒旭臉書)

潘恒旭轉發陳姓網友臉書再回擊五點。(潘恒旭臉書)

高雄市長韓國瑜提倡庶民經濟，近來六合夜市人氣明顯回溫，卻被陳姓網友爆料，去年12月3日日本廣告公司到場拍片，當時的人潮是靠「臨演」衝場，還被新聞發揮成「韓流發威」，但高雄觀光局長潘恒旭發現根本找不到爆料者說的那篇報導，而陳姓網友方才又在臉書發文6點辯解，本意不是要黑高雄，又酸潘不要再滑手機了。讓潘恒旭再度動怒回擊，要他跟六合夜市攤飯道歉!

韓國瑜當選高雄市長後，六合夜市等知名觀光景點颳起韓流，旅遊人數大增，不過有網友指稱根本是靠「臨演」撐起來的，批評一切都是假象，對此不僅高雄市長韓國瑜、觀光局長潘恒旭痛批，六合夜市主委莊其章也跳出來澄清，表示網友貼的照片的確是廣告現場，但當時韓國瑜根本還未上任。

六合夜市主委莊其章澄清，該片是12月3日到六合夜市開拍，拍到凌晨1、2點，那時本來就沒什麼人，但新聞播出是12月9日，也無拍到劇組，簡直胡說八道；他強調，在韓當選的隔天，韓流效應已發酵，夜市人潮擠爆，全台的人衝著韓市長都來高雄玩。

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陳姓網友稍早又臉書發文6點辯解，他稱「好，因為非洲網路很不穩，所以我先跟大家解釋，雖然我從來沒想過有一天會為自己發拍片心得文解釋。首先我不是導演，我是美術，如果有媒體覺得自己要矯正視聽，應該也要好好做功課，拍片不只有導演和攝影，還有造型燈光美術場務一狗票工作人員。」

陳姓網友說「第二點，我本意不是要黑高雄。事實上高雄觀光我也不瞭解，原本場景組辛苦的找了南台灣很多夜市，最後討論的是瑞豐和六合，由於瑞豐比較開放式，而且人比較多，相對起來人比較少又只有一條路的六合比較好執行。由於我只是在我的頁面分享心得，所以沒有仔細描述這一塊，我也覺得被傳成黑高雄夜市沒有人這件事根本莫名奇妙。」

「第三點，我的臉書好友知道我通常在片子上片以後會分享當時拍片故事，這只是其中一篇，沒想到會被這樣引用。第四點，我說的都是真的，至於被怎麼解讀我實在沒辦法控制。第五點 我發個拍片故事還要出來跟社會大眾道歉是在靠北，我是不能打心得感想，大湖鄉採草莓那麼爛的心得都可以當國小課文了，我在自己臉書說垃圾話也要被釘，我是公眾人物嗎?」

他最後又酸潘恒旭「第六點，局長我沒有那麼重要，你上班不要再滑手機了，快工作，我拜託你了!」

潘恒旭轉發陳姓網友臉書五點回擊，他說「陳先生我也拜託你了，說句：我弄錯了沒這麼困難！二、到底是那一個台用你的臨演做成韓流新聞？三、到底是那一個台用你的臨演做成韓流新聞？四、我跟你滑手機就是在工作！五、請你跟六合夜市攤商說對不起！#扯了一個謊要更多的謊來圓。」

(中時電子報)