5年前知名的鼎泰豐小吃店忠孝店莊姓員工，因開啟餐廳通道門不慎，致路過的邱姓百貨公司櫃姐跌倒受傷，邱女提告求償167萬元；一審判莊男與鼎泰豐須賠8萬多元，二審加碼多賠5萬元慰撫金，最高法院駁回上訴，鼎泰豐共須連帶賠償13萬多元定讞。

在SOGO百貨櫃檯工作的邱女提告指控，2014年12月16日當時16歲的莊姓男子前往鼎泰豐忠孝店工作場所途中，開啟該餐廳所在大樓通道門之際，未注意是否有人經過，害她當場被開啟的門撞飛跌倒受傷，造成永久性傷害不能久站。

莊男與鼎泰豐表示，案發後前往醫院探視邱女，她後來造成的慢性退化疾病與此次意外無關，況且她手持物品沒有注意前方狀況也要負過失責任。

台北地院認定，莊男與鼎泰豐須連帶負完全的責任，但依相關醫療證明與因果關係研判，判決須賠償邱女醫療費用4550及薪資損失等共8萬6610元，邱女提上訴追加求償慰撫金，高院判准5萬元，其他部分維持一審認定，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )