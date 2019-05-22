勇士老闆拉科布今天再次表態，球團不怕支付高額的豪華稅，希望今年夏天能夠同時留住杜蘭特與克雷湯普生，維持高端戰力。

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📺 @espn pic.twitter.com/nnnJJ4tVJR — Golden State Warriors (@warriors) 2019年5月21日

克雷湯普生與杜蘭特的合約都在本季結束後到期，克雷湯普生雖表明想要留在金州，但還是想要一張大合約，杜蘭特則傳出不滿教頭科爾，而且外傳他有極大的可能性會遠走紐約改披尼克戰袍。

拉科布說，「目前球季還在進行，勇士正朝著三連霸之路邁進，雖然腦袋沒有明確的想法，但我喜歡杜蘭特與克雷湯普生，我有信心留下兩人。」

(中時電子報)