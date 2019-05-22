油商嗆殺法務部政次 北檢分案調查 11:402019/05/22 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部政務次長陳明堂。（中時資料照 趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 油商陳世憲去年違反聯合國禁運，偷賣油給北韓，被依資恐防制法制裁，資產被凍結，陳世憲不滿此事，涉嫌致電法務部嗆殺法務部政務次長陳明堂、行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家；台北地檢署今分他字案調查陳是否涉及恐嚇。 北檢說，因法務部位於北檢轄區，北檢具有管轄權，先分案了解，因陳男住居所在南部，不排除移轉其他地檢署偵辦。 陳世憲賣油給北韓案，高雄地檢署去年以陳世憲4度出船，在公海賣2萬多噸石油給北韓、起訴陳；5月13日，高雄地院認定陳男犯4個偽造文書罪，判他拘役119天、緩刑2年。 (中時 ) #陳世憲 #法務部 #北檢 #北韓 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 執行署台北、桃園2分署長吳義聰、戴東麗今上任 10:272019/05/20 社會 日議員盼佐賀縣能像和台灣一樣的與長崎縣往來 10:342019/05/20 國際 2員警違法搜身 北檢從輕發落 13:532019/05/20 社會 偽造菲護照案 王權宏：我是受害者 23:432019/05/20 社會 群組與前妻爭執小孩探視權 元祖少東挨告 10:502019/05/21 社會 上櫃公司和進電子爆掏空上億 前董座龔俊仁遭約談 17:252019/05/21 社會 油商數億資產遭凍 嗆殺法務部次長、檢察官全家 08:572019/05/22 社會 油商嗆殺法務部次長 蔡碧仲：公權力不容挑戰 11:332019/05/22 社會 「飯店大亨」4千萬支票調現遭騙 吸金要犯徐正倫再被起訴 11:292019/05/22 社會 社會熱門新聞 警官人間蒸發12天 疑欠債數千萬落跑 - 社會 女戰完男友續戰他爸 竟戀上老司機 - 社會 為何冒險挺進北韓？油商洩驚人暴利！ - 社會 男捷運站哭喊：我沒有做！真相峰迴路轉 - 社會 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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