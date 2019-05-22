油商陳世憲去年違反聯合國禁運，偷賣油給北韓，被依資恐防制法制裁，資產被凍結，陳世憲不滿此事，涉嫌致電法務部嗆殺法務部政務次長陳明堂、行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家；台北地檢署今分他字案調查陳是否涉及恐嚇。

北檢說，因法務部位於北檢轄區，北檢具有管轄權，先分案了解，因陳男住居所在南部，不排除移轉其他地檢署偵辦。

陳世憲賣油給北韓案，高雄地檢署去年以陳世憲4度出船，在公海賣2萬多噸石油給北韓、起訴陳；5月13日，高雄地院認定陳男犯4個偽造文書罪，判他拘役119天、緩刑2年。

(中時 )