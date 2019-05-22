蔡賴今決戰民進黨中執會，「全國各縣市旅外同鄉會」發動逾60位會長、理事長連署，今天發表聲明：「全力支持蔡英文總統競選2020連任，繼續拼四年。」

聲明指出，蔡總統不只是民進黨的總統，她的施政與言行，每一項都攸關台灣的未來。目前的台灣內有家賊、外有強敵，唯有她能用堅定的意志、穩健的腳步，帶領台灣人勇敢團結、繼續前進。

發起人中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得表示，民進黨不要競爭太過激烈，這樣對台灣沒好處，應該給小英再四年的機會才完整。世界彰化同鄉總會總會長蔡天啟說，我們全力支持蔡英文總統連任，這三年來改革、經濟開放、台灣未來有目共睹，房子蓋一半師傅不能換，希望我們同鄉全力支持蔡英文2020競選總統連任成功。

連署人之一的中華民國屏東同鄉總會總會長、立法院長蘇嘉全因為公務行程，不克出席記者會。屏東同鄉總會秘書長王耀堂指出，蔡總統為了國家的需要做了一些改革，也得罪了一些團體，我相信蔡英文總統也是不得已，但是為了國家能正常運作，請大家體諒。

(中時 )