◎新北第十二選區 國民黨初選李永萍勝出

新北市第12選區藍營立委初選激烈，由前台北市副市長李永萍對上律師簡榮宗和國民黨中央委員徐正文，經黨部19到21日民調，22日公布結果，由前台北市副市長李永萍出線。

◎學郭台銘舔盤展親民？ 柯Ｐ：不做噁心動作

鴻海董事長郭台銘將投入國民黨總統提名黨內初選，近期全台趴趴走接地氣，昨天更為了證明洗碗精無毒，上演舔盤秀，有網友表示「瓷器英文叫china.... 」，引發熱議。台北市長柯文哲22日出席松山區里長座談，會前被問到此事哈哈大笑，直呼「太有才！」

◎小貨車駕駛疑迴轉釀禍 遭對向來車撞上重傷

高雄陳姓男子駕駛小貨車，21日晚間10點半多行經鳳屏二路，陳男疑因突然迴轉，對向自小客車龔姓駕駛閃避不及直接撞上，兩車撞擊後橫移，波及停在一旁人行道上待售的4部小客車，因撞擊力道猛烈，陳男車輛被撞到幾乎成為廢鐵，送醫急救仍未脫離險境，龔男則是頸部受傷，也送醫治療。

◎求職防騙攻略三備七不 微電影宣導貼近青年

7、8月畢業旺季是社會新鮮人求職打工的熱季，避免青年朋友誤入求職驗陷阱，苗栗縣政府勞青處辦理求職防騙暨就業隱私計畫，針對縣內國、高中職學校安排15場次宣導活動，今年首次拍攝微電影將生硬的求職安全及勞動權益化做影像，提高學子求職警覺性。

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(中時電子報)