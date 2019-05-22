雖然勇士目前缺少杜蘭特、考辛斯與伊戈達拉，但根據統計，杜蘭特與史提芬柯瑞是NBA史上第一的搭檔組合。
杜蘭特在季後賽首輪與快艇的6場比賽得分都超過30分，平均每場可攻下35分。史提芬柯瑞在西區決賽4場同樣得分都破30分，平均每場砍進36.5分。
美國媒體報導，這是NBA史上第一次出現同隊有兩名球員在季後賽的單輪系列賽場均能夠超過35分，以往就連公牛喬丹／皮朋、湖人布萊恩／歐尼爾、魔術強生／天勾賈霸都不曾做到過。
(中時電子報)
雖然勇士目前缺少杜蘭特、考辛斯與伊戈達拉，但根據統計，杜蘭特與史提芬柯瑞是NBA史上第一的搭檔組合。
杜蘭特在季後賽首輪與快艇的6場比賽得分都超過30分，平均每場可攻下35分。史提芬柯瑞在西區決賽4場同樣得分都破30分，平均每場砍進36.5分。
美國媒體報導，這是NBA史上第一次出現同隊有兩名球員在季後賽的單輪系列賽場均能夠超過35分，以往就連公牛喬丹／皮朋、湖人布萊恩／歐尼爾、魔術強生／天勾賈霸都不曾做到過。
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