立委彰化第2選區藍營初選民調結果出爐，張瀚天勝出。（吳敏菁攝）

立委彰化第2選區藍營初選民調結果出爐，張瀚天勝出。（吳敏菁攝）

立委立委彰化第2選區國民黨初選採取全民調， 22日公布結果，張瀚天平均支持率67.849％，陳杰平均支持率32.151％，張瀚天勝出。縣黨部將依據初選結果，將建議提名人選呈報中央提名審核委員會通過後，報請中央常務委員會核定。張瀚天說這是責任的開始，肩上擔子加重了，但陳杰不接受。

彰化縣第二選區初選方式決議採全民調(100％)來進行，委託艾普羅民調公司及全國公信力民意調查公司，於5月20.21日下午6時30分至10時執行電話民意調查作業， 5月22日上午10時30分公布結果，兩家民調公司的結果，都是張瀚天大幅勝出。

結果出爐，陳杰強調，「不接受、不承認、不理會」，參選到底，將向法院提出提名資格訴訟。堅持信念對抗此一不公義事件，讓選民做出最終裁決。

彰化縣黨部主委張曼莉當場恭喜張瀚天勝出，強調初選過程歷經波折，但黨部始終秉持公平、公正、公開的原則辦理初選，對於資深黨員的作法深表遺憾，若要脫黨參選，將在正式登記以後，做出黨紀處分。在團結爭勝的目標下，展現最大誠意進行後續溝通整合工作。

張瀚天表示，這次結果，是責任的開始，肩上的擔子加重了，但一定會全力以赴，爭取基層民眾的認同與支持，唯有團結才能勝利，要找回台灣、彰化的光榮感。

(中時 )