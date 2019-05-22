民進黨中執會下午召開，一份由跨派系名義的提案開始連署，就是日前協調會賴清德陣營也簽字的結論，提案內容民調採取三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲、手機和市話的比率各佔一半。預料除了賴陣營的中執委，其他36（扣掉黨主席）位都會簽字。

以下為提案內容：

案由：提請中執會議決，民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。

說明：

一、 據「第一、二、三類公職候選人提名民調辦法」第七條，總統採用「對手對比式」民調，至於對手人選，若初選候選人無共識、主要對手政黨亦未正式提名、也無非本黨現任者，應由中執會決定之。由於目前初選雙方陣營對此並無共識，國民黨提名作業七月才會完成，中執會應討論決定初選民調對手人選，以利後續民調作業的執行。

二、本次總統提名，攸關本黨政權延續，因此黨內初選的對比對象，應模擬2020年大選最真實的狀況，才能產生勝選機率最高之候選人。綜觀目前情勢發展，並參酌媒體與各家機構之民調，2020年總統大選幾已確定將成三足鼎立局面。

三、國民黨主要參選人中，以韓國瑜市長的民調最高；無黨籍柯文哲市長參選動作頻頻，且民調支持度與主要政黨候選人旗鼓相當，不應忽視。故建請中執會通過，初選民調以韓國瑜、柯文哲為對比對手人選，以產生最能勝選之提名人。

提案人：

中執會提案

2019／05／22

案由：本黨第一、二、三類公職候選人提名取決於民意調查，為因應台灣社會以手機取代市話之趨勢，避免本黨公職候選人提名無法反映真實民意，並解決民調辦法中，首長初選對比式民調無法決定對比人選之問題，建請修正本黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法。

說明：

1. 明年總統選舉，本黨面臨嚴峻考驗，除國民黨候選人外，尚須面對台北市長柯文哲的強力挑戰。中執會面臨此等情勢，必須以2020勝選作為最高指導原則，考慮最貼近事實的選戰假定以及最能反映真實民意的初選方式，找出本黨最可能勝選的總統候選人。

2. 依現行本黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法（以下簡稱「辦法」），總統之民意調查明定採行「對手對比式」題型，惟現行辦法仍可能在候選人對於「對比對手」無共識的情況下，被迫必須採取「黨內互比式」題型，容易受到對手陣營支持者的干擾，無法提名出本黨最可能勝選的總統候選人。為貫徹本辦法總統之民意調查採行「對手對比式」題型之原則，建議修正，在依現行辦法仍無法產生對手的情況下，則總統、直轄市長、縣市長應由中執會決定對手人選。

3. 依現行辦法，初選民調僅以住宅電話簿（不足400萬戶）為抽樣母體，惟總統初選民調範圍為全國，不受到區域的限制，不必然僅能採用市話進行民調。依NCC公布資料顯示，目前手機門號已經超過2900萬戶，涵蓋範圍遠高於市話，並據研究顯示有超過500萬人「唯手機族」，僅採用市話調查勢必無法觸及此類群體，事實上，根據本黨過去初選經驗，採市話調查因無法有效接觸到20-29歲的年輕族群，訪問到的年輕族群樣本數偏低，導致年輕族群的加權權值高達3~4倍，顯示僅靠市話調查容易造成抽樣母體偏誤，無法反映出真實民意，故建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各佔一半。

4. 為使本黨總統候選人提名能反映出真實民意，找出本黨最可能勝選的總統候選人，確保本黨贏得2020總統選舉，建請修正本黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法。修正條文詳如附件，是否允當，敬請討論。

提 案 人：

中執會提案

案由：建請中執會議決通過民進黨2020年第十五任總統初選時程表。

說明：

一、依據中央黨部先前召集蔡賴雙方陣營代表所進行的三場協商會議結論，雙方達成舉辦兩場政見會之共識，政見會舉行之時間及方式則授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商。

二、由於政見會之協調與籌辦仍須時日，辦理日期亦須配合雙方候選人之行程安排，故應保留適當時間，以利相關安排。又適逢六月初端午節連續假期，故建議於連假後該週週間（6／10-6／14）辦理民調。

三、其他相關初選配套事宜，授權業務單位擬定之。

綠總統初選時程？手機民調？ 蔡賴今中執會攤牌

(中時 )